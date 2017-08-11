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雅加达Mal Ciputra举办“Kampoeng Legenda”

90个展亭提供传奇美食与19种索托

【本报讯】雅加达Mal Ciputra在欢庆印尼国庆日72周年，再次为热心忠诚的Mal Ciputra客户于本月9日至20日在雅加达Mal Ciputra中庭举办题为“KAMPOENG LEGENDA”（传说中的乡村）节日，以提高群岛丰富的传奇美食。

通过群岛原汁原味的零食和餐点美食节是保持文化不至于被遗忘的其中一个办法。美食节也是最佳媒介来发扬与推介民族文化。根据以上情况，雅加达Mal Ciputra与JIISCOMM例常合作举办传说中的乡村为下一代宣传美食文化。

雅加达Mal Ciputra总监Rusly Agus Aryanto表示，“我们推出KAMPOENG LEGENDA以满足爱好群岛传奇美食的顾客一并永恒保护本国文化免受到目前正积极发展的外国饮食业的冲击。在这两个星期内，客户不需到发源地寻找梦想中的传奇美食，只要带家人到雅加达Mal Ciputra就可享用90展亭预备的传奇食物与群岛特别提供的19种索托一边缅怀旧情。”

贝塔维（Betawi）族群是其中拥有多种多样的传奇美食，最出名是Gabus Pucung、Kerak Telor、Nasi Uduk、Soto Betawi、Asinan Betawi都让市民垂涎三尺，尤其是雅加达居民。如果你到巴东（Padang）总会念念不忘Nasi Padang、Nasi Kapau、Martabak Kubang、Rendang或特色的Bubur Kampiun。爪哇族群也有丰富多彩的美食，因为分为西爪、东爪和中爪，各省个别的美味传奇食物也有独到之味。还有其他族群的多姿多彩美食也让人念念不舍。

举例，己于1970开业的Nasi Uduk Haji Yoyo（椰浆饭)，这独特的椰浆饭是使用烧材烹饪的，其椰浆饭的本质就不含脂肪，而花生米椒浆美味更不在话下。

还有Bebek Sinjay与其他烹饪鸭的不同点就在椒浆，它是利用极辣的红辣椒综合青芒果制成的。还有以各种不同的香料调料的马都拉香鸭。最奇怪的是Bebek Sinjay只能使用马都拉Bangkalan饲养的鸭子。这是从2004年以来一直使用Bangkalan饲养的鸭子。

还有与众不同的Heng Mien Tinoor美食店，于1950年设立于万鸦老的美食店不只是美味可口，也是气氛非常清凉意爽，因为本来就设在万鸦老的Tomohon山顶。提起米纳哈萨的菜肴，客户就不需付高价品尝Heng Mien美食店的菜单。最拿手的菜式是sate ayam、sate ragey、ayam rica、 tinorangsak、sayur pahit、sayur acar、bia renga、ayam kari还有数不清的美味菜肴。

以特点典型和独特故事为背景的传奇美食节最受注目，客户到雅加达Mal Ciputra可以尝试的美食：其中是马都拉Bangkalan的Bebek Sinjay (2004)、Heng Mien Tinoor美食店（1950)、泗水sambel Bu Rudy（2000)、雅加达Nasi Uduk Haji Yoyo（1970)、巴厘登巴杀的Sate Babi Bawah Pohon（1997)、茂物的Ayam Goreng Warung Doyong（1976)、万隆的Kupat Tahu Gempol（1965)、Nasi Kapau Bukit Tinggi Kramat Soka（1971)、牙律Soto AHRI （1948)、Es Kopi Tak Ki Gang Gloria Kota (1927)、井里文Nasi Jamblang Mang Dul（1970)、雅加达Martabak Kubang Hayuda（1969)、日惹Gudeng Yu Djum（1950)、泗水Lontong Balap Bioskop Ria（1959)、雅加达Ketan Susu Kemayoran（1958)、泗水Tahu Tek dan Rawon Cak Kahar（1960)、梭罗Nasi Liwe Wongso Lemu（1950)、日惹Bale Raos（2000)、巴东Es Durian Iko Gantinyo（1986)、还有许多古老美食可在“KAMPOENG LEGENDA”寻得。

雅加达Mal Ciputra除了可享用各种传奇美食，还提供现场音乐与地区歌曲，使客户一边在传奇乡村享用美食一边听音乐。