Tuesday, April 24th, 2018 | Posted by

雅加达Mal Ciputra举办年轻创意节

Mal Ciputra购物中心与国家肃毒机构(BNN)合作举办年轻创意节系列活动如肃毒脱口秀。

Mal Ciputra购物中心与国家肃毒机构(BNN)合作举办年轻创意节系列活动如肃毒脱口秀。

 

Mal Ciputra 总经理 Ferry Irianto (左) 与公共关系主管Rida Kusrida 于周六在雅加达Mal Ciputra举办年经创意节时谈话的情景。

Mal Ciputra 总经理 Ferry Irianto (左) 与公共关系主管Rida Kusrida 于周六在雅加达Mal Ciputra举办年经创意节时谈话的情景。

 

【本报讯】雅加达Mal Ciputra420日至29日在购物商场底楼的大厅为客户举办“年轻创意节-肃毒一代”活动。

雅加达Mal Ciputra一连两周举行多种活动，使我国未来一代年轻人能以积极的方法，通过教育和具魅力的活动发辉他们的天才。其中是国家肃毒机构(BNN)Michael Howard的肃毒运动脱口秀、Gofar Hilman的激励脱口秀、Marishka MaharanieDieala SoekarnaLidia Puspita的壁画现场活动、街头艺术摄影作坊、Ichinogami纸模作坊、爵士实习、独立乐队、司仪选举和美容课等。

雅加达Mal Ciputra总经理Ferry Irianto称，“为纪念421Kartini节，雅加达Mal Ciputra也提供具吸引力的特别折扣。即是餐厅菜单特别大减价50%，并为已下载在线CL俱乐部(CL Club Online)客户赠送礼品。”

其中礼品如雅加达Ciputra酒店礼券、Mal Ciputra纪念品和雅加达Mal Ciputra7个餐馆大减价50%，即是Baan Mai Thai、雅加达Ciputra酒店、Yong Tau FuTea GardenMy Warm DaySoto Mie Lautze Food Library以及Bebek Tengil Food Library

除了具有吸引力的活动，雅加达Mal Ciputra也举办多种新产品义卖会，共有36个展位，即是时装、咖啡店、首饰品、运动服、小吃和甜点。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212975

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