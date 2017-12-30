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雅加达耶佳银行Bank Jasa

举行迎新辞旧恳亲联欢聚会

【本报周孙毅报道】12月29日晚，雅加达耶佳银行（Bank Jasa Jakarta）在Hayam Wuruk街太阳城酒楼宴会厅举行迎新辞旧恳亲联欢晚会。这是每年例常举办的年终聚餐会，旨在表彰和答谢职工为公司所做出的贡献。

耶佳银行董事长黄正泉(Iskandar Widyadi)，董事Mintolo Hardiyanto、Julianti Tatan，总裁黄东海(Handrie Wirawan)，第一副总裁陈宁芳（Emanuela Tanubrata）、第二副总裁林丽华（Lisawati），营运经理曾春福（Krisna Chandra），合规总监Suroso，总经理黄建愿（Budi Widyadi）及15 个分行领导与职工等，近300人出席聚会。

耶佳银行成立于1984年，33年来银行稳步经营，服务周到，信誉卓越，成为我国银行业最经得起考验及资金雄厚的私营银行之一，深得各界人士高度认同及爱戴。

目前，该银行资产总额已达5兆4893亿2900

盾；贷款发放额3兆6809亿4600万盾；第三方存款4兆1014亿5100万盾；税前盈利1288亿1100 万盾；股本1兆3054亿9000万盾。

耶佳银行成立迄今，通过稳健的资本结构，良好的领导和策略实施，不断成长和发展成为一个健康、稳固和可靠的银行。2017年耶佳银行达到最好的成绩，并获得数家独立机构的颁奖，其中最后由银行权威资讯杂志“InfoBank”对耶佳银行连续20年评为运作“最佳”的银行，并颁于“钻石奖杯”。更令人鼓舞的是今年耶佳银行还被Tempo媒体集团颁发的“2017年印尼最佳银行奖”，以及印尼银行学院颁发的“最佳具有效力奖项”等多项良好奖项。

恳亲会上，黄东海总裁还向服务达25年的职工们颁发金质奖章，以奖励他们的爱业、敬业精神。