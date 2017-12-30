Saturday, December 30th, 2017 | Posted by

雅加达耶佳银行Bank Jasa
举行迎新辞旧恳亲联欢聚会

 

黄东海（左三）向服务达25年的职工们颁发金质奖章。

黄东海（左三）向服务达25年的职工们颁发金质奖章。

耶佳银行领导层合影。左起：曾春福、Suroso、黄建愿、林丽华、黄东海、Mintolo Hardiyanto、Julianti Tatan合影。

耶佳银行领导层合影。左起：曾春福、Suroso、黄建愿、林丽华、黄东海、Mintolo Hardiyanto、Julianti Tatan合影。

耶佳银行领导层与各分行领导合影。

耶佳银行领导层与各分行领导合影。

耶佳银行职工们呈献精彩表演。

耶佳银行职工们呈献精彩表演。

 

【本报周孙毅报道】1229日晚，雅加达耶佳银行（Bank Jasa Jakarta）在Hayam Wuruk街太阳城酒楼宴会厅举行迎新辞旧恳亲联欢晚会。这是每年例常举办的年终聚餐会，旨在表彰和答谢职工为公司所做出的贡献。

耶佳银行董事长黄正泉(Iskandar Widyadi)，董事Mintolo HardiyantoJulianti Tatan，总裁黄东海(Handrie Wirawan)，第一副总裁陈宁芳（Emanuela Tanubrata）、第二副总裁林丽华（Lisawati），营运经理曾春福（Krisna Chandra），合规总监Suroso，总经理黄建愿（Budi Widyadi）及15 个分行领导与职工等，近300人出席聚会。

耶佳银行成立于1984年，33年来银行稳步经营，服务周到，信誉卓越，成为我国银行业最经得起考验及资金雄厚的私营银行之一，深得各界人士高度认同及爱戴。

目前，该银行资产总额已达54893亿2900

盾；贷款发放额36809亿4600万盾；第三方存款41014亿5100万盾；税前盈利1288亿1100 万盾；股本13054亿9000万盾。

耶佳银行成立迄今，通过稳健的资本结构，良好的领导和策略实施，不断成长和发展成为一个健康、稳固和可靠的银行。2017年耶佳银行达到最好的成绩，并获得数家独立机构的颁奖，其中最后由银行权威资讯杂志“InfoBank”对耶佳银行连续20年评为运作“最佳”的银行，并颁于“钻石奖杯”。更令人鼓舞的是今年耶佳银行还被Tempo媒体集团颁发的“2017年印尼最佳银行奖”，以及印尼银行学院颁发的“最佳具有效力奖项”等多项良好奖项。

恳亲会上，黄东海总裁还向服务达25年的职工们颁发金质奖章，以奖励他们的爱业、敬业精神。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202181

Posted by on Dec 30 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added