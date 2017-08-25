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雅加达AYANA MIDPLAZA酒店大堂

转型成为金巴兰客厅下午茶最佳社交场所

【雅加达讯】8月中旬，阿雅娜（AYANA）酒店中庭酒廊开放成为金巴兰（JimBARan）客厅，即是雅加达新的聚会场所，是商业和社交缠结在富有想象力的午餐，晚餐或私人下午茶的最佳地点。

我们邀请客户到雅加达最繁忙的中心商业区的金巴兰客厅的俱乐部聚会。这个半私人休闲空间提供一个新的舒适感，欢迎客人品尝无缝接的口味。

阿雅娜的总厨约翰（Chef Johan）是受到现代和世俗潮流以及他对印尼当地产品和口味的喜爱所启发，将为雅加达最挑剔的美食家社区准备一个惊喜的午餐、晚餐和下午点心。Chef Johan的拿手菜包括鸭胸，小牛腰肉和用藜麦制成的健康食物。

掌握甜品嗜好的艺术糕点的Chef Beno，将介绍美食家一个新的下午茶风格，在画布上的每个角落，均调合个人的口味。“我一直喜欢传统的下午茶”他说：“不过，我很高兴展示我们团队的创意追求，并提升客户体验以反映AYANA的鲜明特征生活方式，同时也突出当地的口味和配料。”

Chef Beno的目标是为客人提供真正个性化的下午茶相聚，提供选择各种品味的口感—如抹茶烤饼和墨鱼蛋白杏仁饼干—以适合客人的心情。下午茶盛在精美的手工制作的桌子和玻璃器皿、以精华的音乐为特色，创造出悠闲的情调。

作为爪哇独家最巧妙的料理，客人可用不同可可百分比，选择美食巧克力屑，添加量身定制的体验。饮料专家Justin和他熟练的团队，激发其烹饪想象力，例如在餐桌上添加感触的艺术气息，以增加每个下午茶体验与戏剧细微。

从下午之后到晚上，金巴兰客厅再次转型成为工作后的休闲处，在温馨友好的氛围，提供配有现场爵士乐和摇摆乐队。客人可以放松，细品清香鸡尾酒，创意的小吃和引人入胜的谈话。

金巴兰客厅呼应城市的动态社区，使忙碌的高管们，能在一个精致的地点开自发聚会；也给雅加达的女士们每周聚会，赶上最新潮的饮料和丰盛的美食，而我们的烹饪艺术家承诺将激发和提升每位客人的口感。