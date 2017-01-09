Monday, January 9th, 2017 | Posted by

雅加达短缺130万住房
投资组屋法令需放松

图为雅加达省长候选人Anies Baswedan(右)在房地产观察者陪同下，在雅加达研讨会上讲话。

图为雅加达省长候选人Anies Baswedan(右)在房地产观察者陪同下，在雅加达研讨会上讲话。

 

【本报讯】有关组屋投资的地方法令须。放松管制政策为克服雅加达住房短缺的问

雅加达省长候选人阿尼斯．巴斯维丹(Anies Baswedan)称，目前，在雅加达130万家庭还没有住房，以致该省区是我国住宅积压未托办排名第二省区。

在投资组屋必须放松管制，而政府积极作用兴建组屋，尤其低收入民众建房。”他在研讨会上这么说。

地方法令兴建组屋政策，目前对开发商来说非常吃力，因为地价格很贵和有限。此外，组屋开发商仍面对繁文缛节的投资程序。

阿尼斯说，为克服住房短缺，需要实行城市更新，其中一个方法是整顿村镇构建计划。

除了村镇构建，其他纲领是基于储蓄的购房贷款。雅加达银行理应目前的预付款金30%的房贷条件，即从潜在买家的储蓄扣除根据住房价格。“未来，消费者不必筹备预付款只要拥有足够的储蓄，如6个月至12个月。”他如斯说。

与此同时，房地产观察者Jehansyah Siregar称，需要各方的努力从中央政府到地方政府，克服在大城市的住房问题，如雅加达。

其中一个解决方法是土地银行。土地投机需控制，而成立房地产机构为保证土地供应，成为价格控制者。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172515

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