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雅加达文华东方酒店欢迎来自广州文华东方酒店

黄辉景师傅介绍丽丰餐厅新菜肴

雅加达，2018年1月22日-很高兴能在雅加达文华东方酒店的 丽丰餐厅荣幸邀请到中国最佳年轻厨师之一主厨，也是广州文华东方酒店非常有名气-江餐厅的幕后策划者 - 黄辉景师傅带来最新的菜肴。

来自于广东潮汕黄景辉师傅，16岁开始从事餐饮行业，曾在多家知名餐厅锻炼技巧和掌握全方面美食，善于研发新派粤菜。在2009年，黄辉景师傅成立了“江山” 餐厅，并担任总执行主厨。

2012年与广州文华东方酒店中餐厅合作，并以他的名字命名为“江”-由辉师傅主理的中餐厅。2016年，黄辉景师傅与雅加达文华东方酒店合作并创立了丽丰餐厅，也是在雅加达知名餐厅之一。

丽丰餐厅的菜谱是由黄辉景师傅与雅加达文华东方酒店的行政主厨郑驰铼共同合作研制出来。他们经常互相交换知识和更新关于中国主流菜色资讯，然后一起研制出最适合带给雅加达的美食佳肴。比如岭南风范天鹅酥是在丽丰餐厅开业之际最热门的菜肴。

为了不断为了丽丰餐厅带来精致的菜肴，2月28至3月3日，黄辉景师傅将会再次到来雅加达发表新菜色。在这期间，黄辉景师傅将会亲自展示这几道精致的新菜肴，如有五香卤水肘子、脆皮百花鸡、金不换头抽焗龙虾和香芒果甜薄餐。这些新菜色将于2月28日起开始提供。更多的详情请拨打邮箱 mojkt-lifeng@mohg.com.

关于雅加达文华东方酒店

随着印尼人的热情好客，雅加达文华东方酒店在豪华的环境中提供了典范的个性化服务。酒店位于市中心，是21世纪豪华的绿洲，拥有272间宽敞的客房和套房，以及各种屡获殊荣的餐厅和酒吧，是酒店宾客和当地名流聚会的理想之所。先进完备的会议和宴会设施更是商务和社交活动的智慧之选。欲了解更多信息和预订，请访问 www.mandarinoriental.com/jakarta

关于文华东方酒店集团

文华东方酒店集团经营着获奖无数屡获殊荣的豪华酒店，度假村和酒店公寓。集团从亚洲发展成为全球品牌，集团目前在21个国家和地区经营着31家酒店，8家酒店式公寓，每家酒店/公寓均彰显出集团的东方文化底蕴，并具有独一无二的地域特色。文华东方酒店拥有强大的酒店和公寓项目，并且是香港怡和集团的成员。