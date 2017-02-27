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雅京银行分发3万5127张雅加达智慧卡

【本报讯】雅加达地方建设银行（Bank DKI）又在四个行政区分发19万名2016年第二阶段接收者账户总量的3万5127张雅加达智慧卡（KJP），包括雅加达南区为1万2410张、雅加达西区1万1289张、雅加达北区5414张与雅加达中区6014张。

周一（27/2），雅京银行企业秘书 Zulfarshah称，雅京银行仍于工作日透过学校分发该卡。每星期雅京银行分发7000张至1万张。他确保，该卡的分发已符合雅加达教育局。

他接着说，该卡仅在提供雅京银行与Prima借记卡电子数据采集机（electronic data capture/EDC）的书店、校服店与其它商店非现金使用。

Zulfarshah说：“该卡接收者不必担忧。因按照雅京省政府政策，该卡的提款被限制，而不可现金提款。该卡的资金不会减少，反而增加你的储蓄余额。”

Zulfarshah也呼吁，该卡接收者仍须谨慎与警惕，以及不要向其他人提供您的个人身识别号码。

迄今，该雅加达智慧卡的持有者数量达69万2002名，截至今年2月份，该卡资金达1兆3800亿盾。