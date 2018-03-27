Tuesday, March 27th, 2018 | Posted by

雅京电子一体化行政体系服务

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ketiga kiri), bersama (dari kiri) Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis dan Dire

雅京警察总部、雅京地方建设银行（雅京银行/Bank DKI）、雅京省政府和Jasa Raharja 保险公司合作推出电子一体化行政体系（e-samsat）服务，使民众易于支付机动车税务、延长车辆牌照（STNK）和车辆换名费用。图为周一（26/3），内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo，左三）、雅京银行董事总经理Kresno Sediarsi (左一)、雅京省长 Anies Baswedan（左二）、提高国家机构效率与行政改革部民众服务助理Diah Natalisa(右三)、雅京地方警察长Idham Azis 警察少将(右二)Jasa Raharja保险公司财务经理Myland（右一）在雅加达雅京地方警察总部的开幕仪式上一起按钮。

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