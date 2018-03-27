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雅京电子一体化行政体系服务

雅京警察总部、雅京地方建设银行（雅京银行/Bank DKI）、雅京省政府和Jasa Raharja 保险公司合作推出电子一体化行政体系（e-samsat）服务，使民众易于支付机动车税务、延长车辆牌照（STNK）和车辆换名费用。图为周一（26/3），内政部长扎赫约·库莫罗（Tjahjo Kumolo，左三）、雅京银行董事总经理Kresno Sediarsi (左一)、雅京省长 Anies Baswedan（左二）、提高国家机构效率与行政改革部民众服务助理Diah Natalisa(右三)、雅京地方警察长Idham Azis 警察少将(右二)与Jasa Raharja保险公司财务经理Myland（右一）在雅加达雅京地方警察总部的开幕仪式上一起按钮。