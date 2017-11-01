Wednesday, November 1st, 2017 | Posted by

雅京特区UMP为360万盾
西爪哇省制定2018年最低工资标准为154万4360盾

西爪哇劳工与移民局局长 Fery Sofwan

西爪哇劳工与移民局局长 Fery Sofwan

【本报万隆讯】西爪哇省政府透过第561/Kep.1020-Yanbangsos/2017 号省长决定书已决定2018年省级最低工资（UMP）为1544360.67盾。

周三（1/11），西爪哇劳工与移民局局长 Fery Sofwan在万隆市，Diponegoro街，Sate大厦称，今年省级最低工资的决定仍按照有关工资的第 78/2015号政府条例。

该上升的比率也是由中央政府所决定，即占2017年省级最低工资142624.29盾的8.71%。此外，也按照全国通货膨胀率3.72%与经济增长4.99%

从该公式来算，2018年西爪哇省级最低工资达1544360.67盾。省长决定书已于今年1030日签署。”
他披露说，该省级最低工资将向县/市政府成为各地方提议2018年县/市级最低工资的标准。县/市政府所提议到省政府的县/市级最低工资不低于已决定的省级最低工资价值。
该省级最低工资作为安全网。未来，县/市政府在2018年县/市最低工资的建议不会低于省级最低工资。”
他补充说，该2018年省级最低工资将于201811日生效。

雅京省级最低工资

3648035

与此同时，雅京省长阿尼斯巴斯维丹（Anies Baswedan）与副省长善迪（Sandiaga Uno）也公布，2018年雅京省级最低工资达3648035盾，高于2017年省级最低工资的3355750盾。

阿尼斯称，该2018年雅京省级最低工资的决定已顾虑到企业家的立场和满足劳工方面的要求。

 

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