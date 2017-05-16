Tuesday, May 16th, 2017 | Posted by

雅京暂摄省长查罗特莅临Emporium购物商场卫塞节盛会

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图为查罗特向众信徒招手。

 

【本报讯】雅京暂摄省长查罗特·赛夫·希达亚特（Djarot Saeful Hidayat）于星期日（14日）莅临雅加达北区的Emporium

Pluit Mall出席题为“Waisak Goes To Mall”在购物商场举行卫塞节的庆典盛会并致辞。

查罗特于当晚19:26抵达Emporium Pluit Mall，并受到客户的热烈欢迎。很多客户争先与查罗特握手并借此机会和他合影留念。当查罗特向大家招招手时，整个购物商场跟着热腾起来。

当晚在商场底楼举行的卫塞节活动非常成功，获得从基层到5楼观众的注目。查罗特携带两个女儿参加盛会，他由雅加达北区市长Wahyu Hariyadi

以及数位僧侣陪同。

购物商场管理者Lucy在致辞时表示，“这是第四年在购物商场举行卫塞节。我们的宗旨是让大家更了解卫塞节的真谛。希望大家共同获得心身快乐与安宁，并对全国经济作出重大贡献，提高国民福利。”

与此同时，查罗特在致辞中指出，印尼是以班查西拉为建国原则的国家，崇高多元化和谐相处，民族融合与团结，我们不允许任何一方以任何理由挑拨离间，使宗教界与族群发生冲突。

他赞赏这项活动非常有吸引力。因为通常宗教仪式仅在寺庙举行。然而这次显然不同，在购物商场的中心举行。他声称，“这是具有吸引力的，因为这种仪式通常在寺庙举行。”

查罗特认为，在这么热闹的场所和人群众多喧嚷下举行仪式，信徒的虔诚与信心获得严峻考验。他说：“我们能够在群众喧嚷之下举行仪式而受不动摇，正是测试信徒的虔诚与信心。

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