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雅京北区填海造地项目是否违规

警方或将调查钟万学和阿尼斯

【雅加达Tempo新闻网2月2日讯】雅京北区填海造地工程好似树欲静而风不止，不仅在去年雅京省长选举中成为攻击时任省长的政治工具，即使雅京特区地方首长选举已过去，阿尼斯成功当选省长，虽然迄今阿尼斯-善迪搭档的政绩乏善可陈，执政纲领也反复修改或调整。

然而，目前雅京首都警察对北区填海造地工程展开调查，是否该项目有违规的现象。警方除了已传唤土地与空间规划部长索菲安查利耳（Sofyan Djalil）为证人，但是索菲安尚没有出席接受警方的调查。

雅京首都警察刑事犯罪小组主任阿迪上校（Kombes Adi Deriyan Jayamarta）上周一(1月29日) 在雅京表示，不排除传唤雅京前任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和现任首长阿尼斯（Anies Baswedan）以证人身份接受警方的调查。

警方需要收集更多的调查资料，深入了解该项目的来龙去脉，才能断定该项目是否存在违规的现象。

阿迪说，目前警方已经询问几名雅京特区政府官员作证。 但他表示，警方仍然需要更深入的了解雅京北区填海造地工程的法律依据，尤其是涉及到土地使用权和国家土地局发出土地证（HGB）的法律依据。因为地方政府发出的土地证还是需要经过中央土地与空间规划部。因此，警方需要传呼土地与空间规划部长索菲安，提供相关资料。阿迪如斯说。