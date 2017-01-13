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雅京中区前任市长茜菲雅娜

涉嫌贪污清真寺建设案件

【雅加达Berita Satu新闻网12日讯】刑侦贪污机构传召雅京特区省府秘书长赛弗拉 ( Saefullah)作证有关2010-2011年在雅京中区市长清真寺建设时被涉嫌贪污案件。据报道，雅京中区原市长，也是参选雅京副省长茜菲雅娜（Sylviana Murni）也出现与上述涉嫌贪污案的嫌疑人有关系，因为当时茜菲雅娜曾担任雅京中区前任市长。

众所周知，刑侦贪污机构寄给赛弗拉的传召书分布很广，但是赛弗拉是否到达作证的传闻尚未清楚。

根据反贪副主任Erwanto Kurnia警察上校证实有关赛弗拉被传召的传闻，但是他不愿提到国家造成重大损失的传闻。

“被问到关于侦查赛弗拉的讯息，我们还不能详细解释。再说，若已具有传召书，一定有侦查要进行。” Erwanto如斯说。

此外，雅京中区市长清真寺Al Fauz由雅京中区原省长Fauzi Bowo正式主持。

两个层楼的Al Fauz清真寺使用2010年地方开支预算案（APBD），总额达270亿盾。

以上的清真寺自从茜菲雅娜担任雅京中区市长，当时该清真寺在2010年6月初进行奠基仪式，而在2010年12月初竣工。

茜菲雅娜自从2010年11月初担任雅京特区市长，她被任命为雅京特区助理，并当时赛弗拉代替茜菲雅娜。

警方未提到正在参选雅京副省长的茜菲雅娜进行调查没有。