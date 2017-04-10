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随着贷款发放缓慢

今年存在有价证券银行资金料将上升

【本报雅加达讯】随着贷款发放缓慢，今年存在有价证券的银行资金料将上升。此外，有价证券的回报率也更有利。

根据金融服务管理局（OJK）的印尼银行业统计数据，今年元月存在有价证券的资金达910兆2700亿盾，比去年12月份的860兆5200亿盾增长5.8%。

从份额方面来看，存在国家债券（SUN）的资金达572兆9600亿盾，占今年元月有价证券存款总额的62.8%。

第二大份额是其它金融工具组，达208兆4200亿盾，其次存在印尼银行证券（SBI）与国家财库证券（SPN），各达89兆5800亿盾与39兆3000亿盾。

SKHA全球竞争力研究所经济学家Eric Sugandi预计，若看贷款发放比率，该存款仍将上升至今年底。

一般来说，银行业表示，今年首季度发放的贷款尚未上升。主因是今年初业者与消费者的需求还不高。

根据印度尼西亚银行（央行/BI）的数据，截至今年二月份，银行业发放的贷款达4333兆1000亿盾，比去年同期增长8.04%。

另一方面，从各种所有有价证券工具的选择，印尼银行证券的存款反而减少，在证券安置对比的趋势。

“主因是国家有价证券的回报率，比印尼银行证券更有利，以致银行更有吸引力。此外，央行在长期内将渐渐地转移到国家有价证券为政策工具。”

根据今年元月的数据，印尼银行证券的存款降至6.8%，从96兆1000亿盾成为89兆5800亿盾。债券工具的存款，比去年底的561兆9600亿盾增长1.9%。

宝石银行（PT Bank Permata Tbk.）经济学家Josua Pardede称，根据财政部门风险管理与融资局的数据，国家有价证券的银行所有权上升，从去年底的276兆盾升至今年一月底的367兆盾，增长33%。

该数据也仍符合今年元月仍持平的贷款增长，以及未使用贷款（undisbursed loan）数目上升。