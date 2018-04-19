Posted by admin

随着消费和出口的增加

2018年第二季度经济形势更明朗

【本报雅加达讯】预计2018年首季度的经济增长比2017年第四季度或者是2017年首季度小幅上升。出口上升和民众购买力复苏被认为是其主要驱动器。我国经济增长预测进入2018年第二季度才会显著提高。

根据财政部长丝莉.慕利亚妮称，2018年首季度我国经济增长达5.2%。其推动者是越来越大的国内消费。这可从2018年首季度的汽车销售达29万2028辆，比去年同期上升2.91%显示出来。

制造业亦愈加蓬勃发展。上述期间的制造业出口达320.3亿美元，上升4.6%。整体出口表现亦良好，增长8.78%达442.7亿美元。

然而，撒母耳资产管理公司经济学家拉娜估算，2018年首季度经济增长仅将处于5.09%范围。“购买力复苏仍未符合预期。”

购买力复苏受2018年3月份开始的突破每美元兑1万3700盾的盾币汇率疲软的抑制。家庭购买力亦受粮食通货膨胀的抑制，特别是大米为2.34%。

而中亚银行经济学家大卫(David Sumual）分析，首季度经济仅增长5%，理由是，上述债务评级的提升，要在第二季度及以后对投资的效应才感受到。大卫估计，“2018年地方首长选举竞选活动的政治因素，亦将推动民众购买力，以致第二季度经济增长5.3%-5.4%。”

拉娜亦称，经济增长料将更高。从第二季度开始，出口将推动经济越来越大。原油价格上涨，将增加基于商品的我国出口值。