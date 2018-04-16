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除建议精制糖和白砂糖统一价格

农业部要求提高政府白糖购价

【本报雅加达讯】虽然贸易部将取消白糖与精制糖拍卖机制、但精制粗糖（raw sugar）和白砂糖（GKP）进口仍争论不休。

最近，农业部（Kementan）坦言，已向政府建议，把精制糖（GKR）和白砂糖的需求集合一起计算。

日前，农业部农园局局长班庞（Bambang）称，“精制糖和白砂糖需求计算，能合在一起更好。”

他声称，把两种糖的计算合在一起，再也没有这一向以来，政府和国内糖工业担忧的精制糖渗透消费糖市场的情形发生。“合在一起将成为全国白糖市场，再也没有工业糖和消费糖之间的价格差异。”

如能实施该政策，也能加强全国的白糖控制。统一价格也将对进口政策造成影响。“全国总需求将一目了然，缺少的数量才进口供应。”

一起计算也使进口需求更透明化。政府能知道缺乏多少白糖而须进口，但政府仍将优先购买国产白糖。

接下来，班庞声称，该建议已在与贸易部、经济统筹部举行会议时提出，他证实，该两个部门并没有拒绝该建议。

除了合计之外，农业部也建议，俾能调高政府购价（HPP），从此前的政府购价每公斤为9700盾，可提高成为每公斤1万500盾。

班庞续称，政府购价很低，造成许多农民不愿种植甘蔗。“根据我们臆测，甘蔗田面积缩减5000公顷（ha）。”

日前，印尼民间甘蔗农协会（APTRI）主席苏米特洛.沙曼迪昆（Sumitro Samandikoen）称，很难贯彻上述建议，因两种糖不同性质，除此之外，精制糖价格也比国产白糖价格更便宜。

他声称，最正确的方法，是把两种糖混合。“如此一来，精制糖生产商将以比生产费高10%的价格购买农民白糖。”

目前，白糖平均生产费每公斤1万500盾，如果提高10%，则理想的价格是每公斤1万1550盾。