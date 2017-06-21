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限制城中心建设现代零售店

贸易部长赞扬外南梦县政府

【本报外南梦讯】贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita）赞扬东爪省外南梦县政府为保护经商的小型企业的利益而采取的政策，包括限制现代零售商店数量。

他在外南梦Blambangan传统市场视察时说：“我听到了现代零售商店在外南梦受限制，甚至被禁止。这是为了保护小商贩的利益。”

为使经济重心不集中在市中心，贸易部长也感激外南梦县政府禁止在市中心开设购物商场，而鼓励投资者在镇区开设的政策。

从经济增长率和人均收入水平提高来看，部长赞赏外南梦县政府在经济增长中执行必要的干预能力。

“当地的经济积极发展，但必需品价格仍受控制，因为县政府与中央政府、国营企业和其它利益相关者进行良好的协调，”部长如斯说。

英卡尔续说，外南梦县政府也严格地限制开设购物商场。当地居民收入达到特定水平时，县政府才颁发新建购物商场许可证。

他说：“政府其实不可终止购物商场的建设。但县政府制定了一些条件来决定购物商场何时建设才颁发许可证。这很有意思。”

贸易部长进一步说，目前贸易部也开发伙伴计划来发挥小规模行商效能。

“小店商户或市场商人必须获得相同的机会，产品售价也与在现代零售商店的相同。比方说在万丹省，商人可直接在批发中心购买商品。开斋节结束后，我将与国家银行业代表进行会晤，讨论如何让小商贩能获得流动资金贷款的方案，”部长如斯说。

进一步，外南梦副县长尤淑夫（Yusuf Widyatmoko）解释，支持小型企业的贸易政策其中是限制现代零售商店的数目。

副县长陪同贸易部长时说：“现代零售商店数量受严格地限制，甚至被禁止。现在既有的少数现代零售商店，其建设许可证由上届政府颁发。政府不可随意吊销其建设许可证，因为政府可以被起诉，也引起商业环境不确定性。”

除此之外，外南梦县政府也为中小微型企业在办理商标权、清真认证以及对使用的原料进行实验室标准测试提供协助。