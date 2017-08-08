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长荣航空获TripAdvisor Travellers’Choice Awards评选

亚太地区TOP-10航空公司及台湾最佳航空公司

全球最大的旅游网站TripAdvisor每年都会统计数千万名旅客的评分和意见，评选Travellers’Choice最佳目的地、饭店、餐厅及地标等大奖，而今年首次新增最佳航空公司奖项，长荣航空一举获得「亚太地区TOP-10航空公司」及「台湾最佳航空公司」两项殊荣，也是台湾唯一获奖的航空公司。

TripAdvisor今年首次颁发最佳航空公司，在欧洲、北美洲、拉丁美洲、中东/非洲及亚太地区等五大区域，评选超过500家航空公司，其中包含传统航空公司、廉价航空公司及区域性航空公司。TripAdvisor统计连续12个月之全球各地旅客搭机的体验评分，以及分析旅客的留言及意见，评选出各区域的优质航空公司，五大区域共有50家航空公司脱颖而出，由于该样本数来自全球各地数千万旅客的实际体验，具有相当的公信力。

长荣航空总经理陈宪弘表示：「自开航以来，我们一直致力于飞安及服务品质的提升，很感谢来自全球的旅客给予长荣航空的支持与肯定，未来长荣航空仍将会秉持五星级航空公司的精神，导入最新的科技，时时关心旅客的期待与需求，持续推出更优质的服务。」

TripAdvisor资深副总裁Bryan Saltzburg表示：「航空公司投入资金购买新飞机、提升服务品质，就是为了能优于竞争者，我们很高兴首次把航空公司纳入评选项目之一，藉由分享来自全球旅客的实际搭乘经验，做为其他旅客在未来行程上的参考依据，这奖项也是对航空公司的一大肯定。」

长荣航空每年屡获飞航安全、整体服务、舱等设备等各领域之国际大奖，连续多年荣获德国权威航空安全资料中心(Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre)评选为「全球十大安全航空公司」，并获得美国知名旅游杂志Travel + Leisure评为全球最佳国际线航空公司第八名。除此之外，航空界服务调查权威SKYTRAX授予长荣航空五星级航空公司的殊荣，并颁予最佳越太平洋航线第一名。长荣航空此次在TripAdvisor上获得来自全球旅客的肯定，让来自台湾的航空公司在世界的天空更加亮眼。