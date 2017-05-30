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银行家预计

今年银行业外币贷款增长两位数

【本报雅加达讯】银行家预计，外币贷款的需求至年底将增长两位数。外币贷款的支持者来自企业部门的需求复苏。

事实上，今年首季度外币信贷需求回升。根据金融服务管理局（OJK）的数据，今年三月份外币贷款的发放，同比增长7.53％达638兆7000亿盾。这一增长结束去年三月份下降3.75％的外币信贷疲软。

印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.，股代号BBRI）公司秘书Hari Siaga称，外币贷款的65％发放给非国有企业部门。20％发放给国有企业。截至今年首季度，该银行发放的外币贷款增长18％达62兆盾。

印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk.，股代号BBNI）副总经理Herry Sidharta称，该银行拟定指标，今年外币信贷有望增长13％至15％。主因是由制造业、电力行业、运输和通讯业所推动。

万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk., 股代号BMRI）拟定指标，今年外币贷款有望增长两位数。万自立银行公司秘书Rohan Hafas称，获得最大融资的企业部门是采矿行业和油气行业。通过扩大这两个主要部门，该银行希望外币贷款会增长两位数。

今年首季度，该银行发放的外币贷款达89兆1000亿盾，同比增长6.3％。

NISP华侨银行（PT Bank OCBC NISP Tbk.，股代号NISP）董事总经理Parwati Surjaudaja称，至年底，外币贷款的增长幅度将在10％至15％之间。不良贷款（non performing loan/NPL）将维持在2％。

Parwati称，该银行向需要进出口活动融资的企业客户发放外币贷款。第三、四级业务范畴商业银行组（BUKU III 与BUKU IV）的外币贷款占我国银行业外币贷款总额的84％。