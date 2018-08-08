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银行家表示

非利息收入难以弥补净息差的降低

【本报雅加达讯】银行家不深信，非利息收入难以代替未来利息收入。净息差（net interest margin/NIM）是利息收入指示器之一，其趋势继续下降。

根据金融服务管理局（OJK）的数据，净息差比率在最近三年显示降低的趋势。2016年银行业的净息差比率为5.63%，2017年为5.32%，和2018年5月份为5.09%。

周三（8/8），印尼马来亚银行(Maybank Indonesia)董事总经理Taswin Zakaria称，费用收入仍难以弥补净息差的降低。

“净息差有可能下降，因预测印尼中央银行（央行/BI）的基准利率仍将上升，而银行尚未调升贷款利息。”

该银行维持净息差的策略是增加贷款增长并降低成本。

\万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk.，股代号BMRI)财库和国际银行业务经理Darmawan Junaidi预计，2018年底，费用收入的增长将不会比2018年6月份落现的无多大变化。

截至2018年6月份，该银行的收费收入，同比增长18.1％。费用收入占银行营业收入总额的28.8％。

截至2018年底，该银行预计净息差将由2018年6月份的5.74％降至5.5％。

截至2018年5月份，银行业的收入仍由利息收入的73％贡献。而非利息收入仅贡献26％。