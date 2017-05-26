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银行家称LPS重组保费并不急迫

【本报雅加达讯】存款担保机构（LPS）提出银行重组保费占国内生产总值（GDP）2%至3%的计划将面对挑战。银行业难以接受该计划。

原因是额外保费会增加银行的运营成本或间接成本。此外，额外的保费也不小。 其中2016年国内生产总值为12406兆盾，则2％-3％保费约248兆1200亿盾至372兆1800亿盾。

据银行家称，额外的保费将会很沉重。此外，目前银行必须向存款担保机构与金融服务管理局（OJK）收取保费。如果加上银行重组保费会再次增加银行承担的会费类型。

此外，他们说，银行重组保费的实施并不急迫。银行风险状况相当低。据他们说，我国银行的资本充足率（capital adequacy ratio/CAR）仍相当高，在20％以上。

万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk.，股代号BMRI）董事总经理Kartika Wirjoatmodjo称，目前我国银行体系有四种防范危机的机制，以致条件够强。

马来亚银行（印尼）（PT Bank Maybank Indonesia Tbk.，股代号BNII）董事总经理Taswin Zakaria 评估，重组保费的计划尚未紧急。主因是银行业系统性风险并没有增加。除了根据存款担保机构，现在还有行业风险的上升。目前，金融服务管理局与存款担保机构的征税足以应对金融业的风险。

目前，有面对银行业冲击的一些机制。除了最低资本充足率义务外，印度尼西亚银行（央行/BI）还规定需要反周期缓冲（countercyclical buffer）。

这是一个额外的资本，作为防范在贷款过度增长的情况下可能会破坏金融体系稳定性的缓冲。金额范围占风险加权资产（risk-weighted asset/RWA）的0％至2.5％。

央行在六个月内一次性定期评估反周期缓冲区的数量。其中有存款担保机构的会费，目前已达60兆盾至70兆盾。此外，银行业主承诺在失败的情况下进行保释。

Kartika称，该四种防范危机机制，足以应付银行倒闭的风险。他提议，随着综合监管的存在，联合银行应该只向金融服务管理局支付一笔保费。

因为联合银行必须为各种业务的子公司支付金融服务管理局的保费。例如，银行、保险、资产管理等等的子公司。