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银行存款利率下降趋势

今年上半年还将持续

【本报雅加达讯】今年上半年里，银行存款利率下降趋势预计还将持续。在信贷需求还不多之际，银行体系流动性宽松是其原因之一。

存款保障机构（LPS)董事委员会主席Halim Alamsyah称，在去年底，一些银行选择通过提高存款利率等手段确保银行的流动性，导致银行存款平均利率上升。但是在今年上半年随着银行流动性相当宽松之后，存款利率预计将呈下降趋势。

近日Halim对媒体称：“眼下银行流动资金不少，贷款存款比例下降，银行超额准备金也回涨，可说银行的流动资金充足或有余，我们希望利率能够再下降。”

他阐明，2017年1月的银行存款平均利率，已经比去年底的存款平均利率更低，但尚未恢复到去年中期的状况。因此今年上半年存款利率下降的可能性依然存在。

但随着美国总统在财政政策和贸易方面采取的各种措施，以及美国央行可能跟着上调其基准利率，Halim预测今年下半年的存款利率会再上涨。

此外，存款利率状况也受到今年银行促进贷款增长努力的影响。

他说：“由于特朗普总统采取的经济政策仍存在不确定性，美联储本身谨慎行事。如果那些愿意在美国投资开厂的企业真的获得特朗普总统的税务优惠，资金将从包括我国在内的一些国家回流至美国。”

Halim说这种情况将影响银行流动资金状况。果真如此，银行利率不但将难于下调，反过来还会上涨。

万自立（Mandiri)银行总经理Kartika Wirjoatmodjo披露，公司特别存款利率还在6.75%左右。然而，万自立银行还将降低能够获得上述特别利率的基金上限。他说：“我们打算降低20兆盾左右。”