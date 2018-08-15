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银行和消费品行业占据

2017年印尼证交所10家最大市值公司

【本报雅加达讯】根据印尼文版商报出版的《100 Excellent Growth-Company Ranks》杂志，银行业和消费品行业的上市公司占据2017年10家最大市值上市公司的列表。该排名评论2015年至2017年12月29日期间的500家印尼证交所（IDX）上市公司的100家上市公司业绩.该上市公司的部门分组也参考印尼证交所的官方网站。除了四家上市银行与三家消费品行业外，其他行业包括基础设施、公用设施和交通运输；各种工业和贸易、服务和投资。截至2017年12月份，衫普纳香烟公司（PT H.M. Sampoerna Tbk，股代号HMSP）在印尼证交所赢得最高市值的位置。

HMSP占100家上市公司所列入的9.5％，2017年市值达550兆1800亿盾，比2016年的445兆4900亿盾增长23.4％。除了HMSP外，列入10家最大市值的消费品行业是印尼联合利华公司(PT Unilever Indonesia Tbk.，股代号UNVR）和盐仓香烟公司（PT Gudang Garam Tbk，股代号GGRM），市值各达426兆5200亿盾和161兆2400亿盾。排名第二是中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk，股代号BBCA），2017年市值达534兆5400亿盾，比2016年的378兆3300亿盾增长41.29％，占100家上市公司的9.3％。排名第三是，国有电信公司（PT Telekomunikasi Indonesia（Persero）Tbk，股代号TLKM），代表基础设施、公用设施和交通的行业占市场份额的7.77％，市值达447兆5500亿盾。