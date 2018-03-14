Posted by admin

银行准备恢复计划发行债券

【本报雅加达讯】一些系统性银行准备一项行动计划（或恢复计划），该计划立即在未来几周内的全体股东大会上要求股东批准。

复苏计划是发行债券或可转换债券（convertible bonds）的计划。此行动符合第14/POJK.03/2017号金融服务管理局条例（POJK），有关金融行业在发生危机时预防系统性影响的技术实施指南。

该第37条金融服务管理局条例表示，金融服务管理局条例于2017年4月7日生效之前所指定的系统性风险银行，必须满足拥有资本特征的债务或投资工具的义务，最迟于2018年12月31日实施。

印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia（BRI），股代号BBRI）董事经理Haru Koesmahargyo称，该银行将发行5000亿盾的可转换债券以满足该金融服务管理局条例的需求。“但仍需通过全体股东大会来决定。”

该银行在其业务计划中列入债券发行。该银行也向金融服务管理局提交该行动计划。 印尼庶民银行财库和全球服务资深执行董事副总经理Hexana Tri Sasongko补充说，所发行的债券可以转换，也可以转换为资本或股权。“这个数额并不重要，因为它没有进入物质交易。”

对于提供的优惠券数量，Hexana未能进一步阐述。因为该银行的资本充足率已经高，占21.5％，所以转换后的债券数量不会太大。该可转换债券对该银行资产的影响不大。 “因为我们的资本充足率仍然是21％。”

与此同时，国家储蓄银行财务和财库经理Iman Nugroho Soeko表示，该银行计划，今年将发行2兆盾可转换债券。“目前我们仍计划根据条件花费2兆盾。”

然而，如果情况不好，则发行该2兆盾债券的计划将于明年进行。透过可转换债券的发行，该银行资产的上升每年同比增长1％。

该银行记录，资本充足率仍足够，为18.8％。2016年该银行已发行3兆盾次级债券。

万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk，股代号BMRI）尚未决定将发行的可转换债券工具，因为仍将在2018年3月21日向全体股东大会提供一些可能的选择。

万自立银行财库董事经理Darmawan Junaidi说：“我们必须等待全体股东大会的决定。”