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银行争相扩展数字银行业务

【本报雅加达讯】为了不想被淘汰，一些大银行加速扩展银行数字业务。主因是为面对有如雨后春笋的金融科技（fintech）公司。

根据金融服务管理局（OJK）的数据，在我国共有160家金融科技公司。大部分公司从事同行贷款（peer to peer lending）模式的贷款业务。

印尼庶民银行（PT Bank Rakyatat Indonesiaia Tbk.，股代号BBRI）称，今年该银行提供2兆4000亿盾资金发展数字银行业务。该资金是为了提高硬件、软件与服务器。他补充称，该银行专注提高手机功能与网络银行的服务。

联昌国际商业银行（PT CIMB Niaiaga Tbk，股代号BNGA）消费者银行业务经理Lani Dararmawaawaawan称，该银行已在最近数年，积极投资在数字银行业务。因为根据调查，客户需要的是快速、正确、无论在何处与何时的服务。

在数字银行业务方面，今年联昌国际商业银行专注于加速新开账户、交叉销售与提高银行手机业务的交易。

小型银行也参与数字银行业务竞争。随着今年升至第二级业务范畴商业银行组（BUKU II ）的银行，Ina Perdana

银行（PT Bank Ina Perdana Tbk.，股代号BINA）针对数字银行业务。

今年3月份发行新股后，该银行的资本，有可能从去年底的4544亿盾增至6954亿1000万盾。

Ina Perdana银行董事总经理Edy Kuntardjo称，该银行将加速发展交易银行业务。 该Salim集团拥有部分股权的银行将优化数字银行业务，透过虚拟账户(virtual account)和网上银行的功能来提高微型企业贷款。