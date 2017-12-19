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银行业警惕房地产不良贷款上升

【本报雅加达讯】银行业需要警惕房地产部门的不良贷款比率（non performing loan/NPL）的上升。主因是，临近今年底，住宅、公寓与家店贷款的不良贷款比率上升。

金融服务管理局（OJK）的印尼银行业统计数据显示，今年9月份，家店与办公住宅楼的不良贷款比率4.75%，贷款增长0.09%达27兆1700亿盾。

住宅贷款的不良贷款比率为2.81%，公寓贷款的不良贷款比率为2.48%。

万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk，股代号BMRI）坦承，房地产部门的贷款有高风险，例如家店、酒店与购物中心。万自立银行将避免发放贷款给上述房地产部门。

万自立银行董事经理Tardi称，明年非住宅房地产贷款的风险仍高。“未来，我们更选择发放贷款给住宅房地产部门。”

今年第三季度，万自立银行发放的房贷增长15.33%达32兆2900亿盾。

中亚银行(PT Bank Central Asia Tbk (BCA)，股代号BBCA）董事总经理赵时建（Jahja Setiaatmadja）称，明年房地产工程项目仍低。所以客户必须谨慎地选择良好信誉的房地产公司。

今年第三季度，该银行房贷的不良贷款比率上升30个基点为1.0%。房贷增长26.8%达78兆8300亿盾。

国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN)，股代号BBTN），作为房地产贷款专业银行，不发放贷款给家店与购物中心。该银行的房地产贷款大部分发放给补贴与非补贴的房贷。截至今年第三季度，该银行房地产部门的不良贷款比率为2.94%。（asp）