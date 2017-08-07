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银行业维持制造业贷款增长

【本报雅加达讯】随着今年初制造业业绩开始好转，一些银行致力于提高制造业贷款的增长。

因此，一些私营银行专注发放贷款给仍有机会增长的制造部门。

宝石银行（PT Bank Permata Tbk，股代号BNLI）批发银行业务董事经理Darwin Wibowo称，该银行将维持行业平衡性发放制造业贷款。

“该银行制造业贷款的发放几乎平衡，没有突出的。”

NISP大华银行（PT Bank OCBC NISP Tbk.，股代号NISP）董事总经理Parwati Surjaudaja称，今年下半年，该银行将专注有潜力增长的一些制造业。“包括化工业、塑料、食品饮料和纺织。”

根据印度尼西亚银行（央行/BI）的数据，截至今年5月份，银行业制造业贷款，同比增长4.56%达773兆7000亿盾。

在今年首五个月内，制造业贷款的增长，比去年同期的8.19%减少了近50%。

制造业的不良贷款（non-performing loan/NPL）比率为3.29%，仍高于银行业不良贷款比率的3.07%。