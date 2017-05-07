Posted by admin

银行业深信贷款有望增长两位数

【本报雅加达讯】2017年首季度的经济增长录志为5.01%，据中央统计局(BPS)称，比去年同期增长的4.92%更高。银行业界对上述我国经济增长表示欢迎，藉此希望能提高公共资金和信贷增长。Mayapada 银行总经理Hariyono Tjahjarijadi称，今年首季度更好的经济增长，肯定将对实业部门提供良好的影响。他说，“如果实业部门有所改善的话，则也使银行业跟着会更好。”NISP 华侨银行董事总经理Parwati Surjaudaja表示，我国经济增长同比确是有好转。然而，业界亦必须注意仍负0.34%的季度性增长。

Parwati 说，“因此根据预期还没有恢复过来。但这足以成为积极的信号，以便鼓励银行业发放贷款。”宝石银行(Permata)经济学家Josua Pardede 称，倘若经济增长好转，则贷款增长也跟着好转。如此一来，贷款增长两位数亦将会达到。若其经济方案持续提高，这是会出现的，通常在3至4个月左右将会感受到。他说。”倘若经济好转，产量增加，则将促进季度增长，但亦须警惕不良贷款(NPL)的上升。“将增长的贷款是消费，开斋节假期和学校放假。通常民众消费总是比前数个月更高。央行预计，今年银行业的贷款增长会达到12%，第三方存款者资金(DPK)达11%。该指标比2016年的贷款增长落实仅达7.87%和第三方存款者资金9.6%更高。接着央行亦制订不良贷款率处于毛3.1%和净1.5%。