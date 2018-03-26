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银行业增加数字服务与信息科技开支资金

【本报雅加达讯】2018年，银行业在发展数字服务和信息技术（IT）方面越来越认真。除了通过数字增加现代银行服务外，银行还通过提高银行交易的安全性来进行补偿。

因此，银行为信息科技的发展投入大量资金。此外，最近银行出现舞弊，像略读犯罪活动或通过ATM机上复制盗取客户数据。这种应对反映在继续增加的银行数字和信息科技的资本支出。

印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk（BNI），股代号BBNI）准备今年资本支出2兆盾的近50％，为发展数字和信息技术。印尼国家银行信息科技资深执行副总经理Dadang Setiabudi称，今年该银行信息科技的资本支出约达1兆盾，略高于去年同期。

Dadang解释说，未来信息科技发展的计划是建立应用程序接口（API）系统，为与数字社区连接、基于数字的支付，以及准备基础设施，维持业务需求能力。

去年，该银行的资本支出总额达2兆盾左右。去年，信息科技的资本支出低于1兆盾。

今年国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk（BTN），股代号BBTN)也增加数字和信息科技资本支出预算。几乎占该银行预算总额的一半。

国家储蓄银行董事总经理Maryono表示，今年该银行的资本支出总额达5000亿盾。对于信息科技和数字服务，我们准备约2000亿盾。今年信息科技和数字服务的资本支出，比去年增加20％至30％。

今年万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk，股代号BMRI)准备1亿2000万美元资本支出预算，相当于1兆6400亿盾（1美元兑换13700盾），专为数字和信息科技的发展。今年该银行资本支出总额达3兆盾。去年该银行信息科技的支出达1兆4000亿盾。

万自立银行信息技术和数字银行业务经理Rico Usthavia Frans称，从该数额来算，信息科技和数字服务的安全性价值达1500万美元至2000万美元，包括建立数字安全和数字安全基础设施的发展和改善。而剩余的资金用于其他需要，例如在泗水（Surabaya）兴建数据中心。