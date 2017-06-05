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银行业务复苏曙光已现

【本报雅加达讯】我国银行业开始复苏。可从今年第二季度我国大型银行的积极业绩看出。根据今年初至4月份期间数家银行的财务报告，10家大型银行的净利达29兆7100亿盾，比去年同期增长17.96％。

这是个好消息。去年元月至四月份期间，10家大型银行的利润下降2.69％。去年4月份，利润仅达25兆1800亿盾。该10家大型银行是万自立银行（PT Bank MandiriTbk.，股代号BMRI）、印度尼西亚庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk，股代号BBRI）、中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk.，股代号BBCA）、印度尼西亚国家银行（PT Bank Negara Indonesia（BNI）Tbk.，股代号BBNI）、联昌国际商业银行（PT Bank CIMB Niaga Tbk.，股代号BNGA）、宝石银行（PT Bank Permata Tbk.，股代号BNLI）、泛印银行（PT Bank Panin Tbk.，股代号PNBN）、金融银行（PT Bank Danamon Indonesia，股代号BDMN）、国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk.，股代号BBTN）和马来亚银行（印尼）（PT Bank Maybank Indonesia）。

金融服务管理局（OJK）第一银行业监督委员助理Sukarela Batunanggar评估，该情况显示经济的好转。“其中之一，商品价格有所改善，从而改善拥有不良贷款的债务人状况。

万自立证券公司（PT Mandiri Sekuritas）分析员Tjandra Lienandjaja称，预测上市银行的股价指标平均上升3.6％。其中原因之一是标准普尔（S＆P）的行动终于给予我国投资评级。此事对银行是寻求更便宜的全球融资的机会。

印尼庶民银行公司秘书Hari Siaga也深信，今年第二季度这个良好状况将持续。“这是由全球和国内经济状况的改善所支持。”印尼庶民银行财务经理Haru Koesmahargyo补充说，今年四月份该银行的利润增长6.7％，这是营运成本和信贷成本的收紧结果。

NISP华侨银行（PT Bank OCBC NISP Tbk.，股代号NISP）董事总经理Parwati Surjaudaja称，储备金的降低导致该银行业绩有所改善。他深信，第二季度，该银行的净利润料将增长15％至20％之间。

面对截至今年四月份净利下降的状况，印尼国家银行董事副总经理Herry Sidharta称，除了维持并控制运营成本外，该银行还致力于维持信贷质量和优化费用收入。“主因是由信贷扩张所支持，尤其是拥有低风险与增长前景的行业。”

国家储蓄银行董事财务经理Iman Nugroho Soeko称，今年第二季度，该银行的净利料将增长20％。至今该银行总是维持利润增长20％以上。