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铃木将加强销售网 在万丹增设代理商

【本报雅加达讯】铃木印多汽车（Suzuki IndomobilSales）公司不断扩大售网。日前，铃木印多汽车公司在万丹（Banten）瑟朗（Serang）正式设立第325家零售店，该零售店定下指标，每个月将出售100辆汽车。

铃木印多汽车公司总经理Seiji Itayama的看法是在瑟朗设立零售店，因该地区市场潜力相当大，其中可从瑟朗销售量占全国总销售的0.7%看出。

铃木印多汽车公司经理部认为，瑟朗是经济发展相当显著的城市之一，这也受到持续好转的基础设施建设的支持。“通过扩展业务，我们希望，能提供良好的服务质素。”

铃木印多汽车公司4W副总经理史迪亚宛.苏尔亚（Setiawan Surya）深信，在该占地面积为4113平方公尺的零售店，每个月能售出100辆汽车。起初，铃木印多汽车公司仅定下每个月售出40辆汽车的指标。“但经过一番测试之后，事实证明，每个月能售出70辆至71辆汽车。”

史迪亚宛声称，除了定下的销售指标，设立零售店的目的也为铃木汽车在全国各区提供销售、维修和零部件（suku cadang）服务，这是铃木印多汽车公司在我国扩展业务的部分。“我们在仍缺乏服务的地区设立零售店，尤其是目前，瑟朗成为万丹经济中心的工业区。”

铃木印多汽车公司将持续扩大业务计划，至今年底，铃木印多汽车公司将设立7家零售店，所瞄准的目标，其中是在苏门答腊、中爪哇和雅茂德丹勿（Jabodetabek）区。

史迪亚宛声称，有关Ertiga翻新（facelift）计划，至今，还没有进一步的消息。铃木皮卡车（pick up）销售相当高，如今，每个月能出售5200辆，该数目比去年的3800辆以提高36.84%。至今年底，铃木皮卡车每月能售出1万2000辆。