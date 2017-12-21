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铃木印多汽车定下指标

明年皮卡车占市场份额45%

【本报泗水讯】铃木印多汽车（Suzuki Indomobil Sales/SIS）公司定下指标，明年皮卡车（Pick Up）能保持45%的市场份额。

铃木印多汽车公司4W副总经理史迪亚宛.苏尔雅（Setiawan Surya）称，今年，商用车销售锐降约40%，使公司更谨慎定下明年的指标。

“现在，每月销售量平均4000辆，平常销售份额是在40%以上，我们希望明年能保持稳定，因我们还不能满足，因此，希望能提高。”

史迪亚宛坦言，公司仍为皮卡车定下保守的销售指标，因全国商业市场还未全面恢复。

他希望，煤炭、棕榈或者是橡胶价格好转，将带动商品价格不稳定的区域，如苏门答腊、苏拉威西和加里曼丹的商用车业。

与此同时，爪哇的皮卡车销售相对的稳定，因没有过敏的商品价格的影响。“皮卡车市场依赖其业界经营，如果是在大城市经营，影响可能不大，好似轮子转动，一旦在下面，就不会迅速转回来。”

他声称，虽然情形已好转，但企业商欲购买新车辆，仍采取观望态度（wait and see）。铃木汽车公司仍看好商用车市场好转稳定情形。虽然明年是政治年，铃木汽车公司正划分那些业界有增长潜力。“如果是与食品、饮料、药物和水泥有关的货物运输，理应不会受到政治年的影响，因那是必需品。我深信，我国民众已成熟，对经济冲击应对自如，尤其在政治年。”