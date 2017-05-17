Posted by admin

金融银行推出DANAMON CONNECT

方便企业家连接银行系统

【本报讯】印尼金融银行公司（Danamon）昨天（17日）推出Danamon Connect（印尼金融银行连接），以方便综合金融交易服务，和协助银行企业领域的客户（企业，商业，金融机构，以及中小企业）。

客户使用Danamon Connect后，可随时随地控制和管理现金周转的流动，而产生最佳的业务增长。这些这项服务使Danamon银行成为印尼全国首家拥有综合性互联网银行，服务现金管理与财务供应链方面的私人银行。

企业与银行交易业务主任Yen Yen Setiawan表示，“推出Danamon Connect，我们不断努力提高服务质量和提供更多的控制权交给客户。这主要是为了使客户能够快速监测、准确、高效、简易的进行交易。”

Danamon Connect包括在网上银行金融交易系统的现金服务连接和贸易连接。此次推出Danamon Connect也是银行网上银行系统复兴此前业务领域的一种形式即cash@work。

方便管理财务的商人

使用Danamon Connect不只可以查看交易纪录，而且还能做实时金融交易不限地点和时间。可以监视余额和交易、按照程序的资金流动性资金转移、同时在线上借记几个账户的债务人资金。

通过这个新版本，用户可以通过笔记本/ PC进入的信息渠道，或通过基于Android和iOS智能手机的移动应用程序。

掌中控制

现金服务连接搭载最新的功能，如移动应用、虚拟帐户、手机令牌、离线授权、银行间传输网。和连接主机到主机的财务供应链。这些功能有利于商业和企业方便，快捷地进行各种金融交易。

通过网络缩短银行贸易过程

通过使用电子表格，在银行业务交易归档文件的过程中更容易，实用，高效。网上银行系统方便客户处理交易，如出版业，更改或取消信用证，国内贷款文件、银行担保等。