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金融银行举办Danamon企业家颁奖典礼

Nike L.A.获最受拥护的获胜者

【雅加达本报讯】金融银行（PT Bank Danamon Indonesia）为表扬Danamon对印尼企业家的成就，本月6日在雅加达能源大厦的Soehanna大厅举行Danamon Entrepreneur Awards（DEA）2017颁奖仪式。

Danamon宣布，我国民众选择了Nike Lidiyastuti Aritovani（cakalang金枪鱼肉丝企业家）成为五位DEA 2017入选者的最受拥护的获胜者，由607名参赛者挑选出来的。今年11月19日至12月5日期间，通过DEA 2017官方网站的投票流程完成选出最有资格的获奖者。

Danamon企业公关主任兼DEA 2017主席Atria Rai说：“我们祝贺所有的2017年DEA获奖者，特别是最受拥护的获奖者。我们也感谢参与投票的社会民众。希望通过这个活动，让公众更加了解到我国企业家获得成就和实力的同时，必须克服我们身边的社会和经济问题。我们希望社会民众将创业视为实现繁荣的解决方案，DEA 2017的获奖者将是一个真实的写照和灵感的焕发。”

DEA 2017评审团主席兼UKM中心（UKMC）、经济学院、印尼大学负责人T. M. Zakir Machmud博士补充称，“身为DEA 2017评委会的代表，我们非常自豪有许多质量好企业家的和多样性企业呈上提议参加这个奖项，这反映了印尼企业家的创新实力和精神，特别是中小企业（SME）。申请人数比去年同期增长了14％，这也证明中小企业市场正在快速增长。这两方面都显示了印尼经济的增长趋势。”

成为最受拥护的获胜者，Nike获得6000万盾的奖金。而其他四名获奖者每人获得4000万盾的现金。所有获奖者还获得DEA 2017奖杯和徽章。DEA 2017另4个获奖者是根据陪审团的选择决定的，他们是Gibran Chuzaefah Amsi El Farizy、Irma Suryati、Adrian Gunadi和Marshall Pribadi。

DEA 2017获最佳金融科技类别的Investree Radhika Jaya公司的代表Adrian Gunadi和

Privy Identitas Digital公司的代表Marshall Pribadi于本月7日将分享“数字时代的金融科技的读写解决方案”，有UMK，大学生和博客将参加。

今年DEA的项目，呈现不同的类别，更多关注中小企业和金融科技领域、然而仍保持社会企业家的范畴。DEA 2017奖类别：属于每年收入5亿盾至50亿盾的企业家之类的“最佳小企业家”、每年收入50亿盾至500亿盾的创业之类的“最佳中型企业家”、社会企业家之类的“最佳社会企业家”、“最佳金融科技企业家”和“最有前途的金融科技企业家”。

DEA 2017评委是印尼大学经济研究所高级研究员、经济学院院长兼UKM中心主任的T. M. Zakir Machmud博士；中小企业与合作社部门的融资助理Yuana Setiowati Barnas；Danamon Peduli基金会执行董事Restu Pratiwi；央行金融科技执行经理Junanto Herdiawan；Kontan日报总编辑Ardian Taufik Gesuri以及Kejora集团创始人兼董事总监Sebastian Togelang。

DEA 2017详细咨询可上网：www.danamonawards.org