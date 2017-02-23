Thursday, February 23rd, 2017 | Posted by

金融服务管理局 封闭7家非法集资企业

金融服务管理局投资警惕工作组组长与Tongam Lumban Tobing

金融服务管理局投资警惕工作组组长与Tongam Lumban Tobing

【本报雅加达讯】金融服务管理局周四已封闭7家非法集资企业，因为他们无营业准字并向社会集资，他们违反相关法规，他们的活动可能将损及社会。

7家非法集资企业即是PT Crown Indonesia MakmurNumber One CommunityPT Royal Sugar CompanyPT KovesindoPT Finex Gold BerjangkaPT Trima Sarana Pratama(CPRO-Indonesia)Talk Fusion

金融服务管理局投资警惕工作组组长与Tongam Lumban Tobing周四（23日）在一份声明中说：“对他们的活动我们已一直注意与监视，最后我们传唤他们，有两家应了我们的传唤，那就是PT Trima Sarana Pratama(CPRO-Indonesia)Talk Fusion，并愿与我们合作。其他尚未应邀前来，也没有说出理由。根据贸易部与投资统筹机构的规定，我们将给他们处理营业准字的机会。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176022

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