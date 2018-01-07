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金融服务管理局预计

今年银行业不良贷款低于2%

【本报雅加达讯】金融服务管理局(OJK)预计，今年银行业的不良贷款(NPL)可保持在2%以下。截至2017年底，银行业的不良贷款处于2.8-2.9%范围。

日前，金融服务管理局委员会主席魏姆博.善多梭(Wimboh Santoso)称，银行业贷款质量的改善还将继续进行，因为银行业已进行整合，料将于2018年首季度完成。这对今年银行业不良贷款率的降低会有影响。

与金融服务管理局有同感，NISP华侨银行(OCBC NISP)上市公司董事总经理Parwati Surjaudaja称，今年该银行仍继续进行重组来维持不良贷款。此外，设法在发放贷款上做出选择，作为预防措施。

根据财务报告，截至2017年第三季度，该银行的毛不良贷款处于1.90%，和净不良贷款则在0.93%的水平。

Parwati日前在雅加达称，“不良贷款仍需谨慎，在提供贷款上我们也更加审慎和选择性的来避免它。希望今年的不良贷款会保持在2%以下。”

与此同时，印尼国家银行(BNI)上市公司董事总经理Achmad Baiquni称，该银行将抑制企业的不良贷款率在2.5%范围。他说，该银行的不良贷款贡献者仍然不尽相同，且分布于各个部门。目前，毛不良贷款处于2.70%范围，来自中等的和企业部门。

另一方面，万丹与西爪哇地方建设银行(BJB)公司董事总经理Ahmad Irfan 亦称，该银行将维持公司的不良贷款率在1.5%以下。而至2017年第三季度，BJB 的不良贷款录志在1.57%的水平。