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金融服务管理局颁布养老基金融资条例

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK）颁布有关养老基金融资的新条例，即有关养老基金融资质量的2018年第8号金融服务管理局条例（POJK）。

在该条例中，监管机构规定提供固定福利养老金计划（PPMP）的雇主养老基金（DPPK），以定期报告资金质量。融资质量分为三个级别。

第一，如果固定福利养老金计划的雇主养老基金处于足够资金状态。足够资金状态是养老基金的财富状况，不低于目前的精算值。

第二，如果作为融资的财富低于精算的现值，但不低于偿付能力负债。

第三，如果作为融资的财富低于偿付能力负债。

然后从该级别，固定福利养老金计划的雇主养老基金通过精算计算确定赤字或盈余条件。如果条件是赤字，则必须在最长36个月内以额外的会费偿还，因为赤字计算为可解决偿付能力的缺乏。

而偿付能力缺乏外的赤字，给予定下的时间达到180个月。

作为固定福利养老金计划的雇主养老基金创始人的雇主负责，保持养老基金在满足资金的状况。因此，如果出现赤字，必须支付最低会费，包括正常会费和额外会费。

金融服务管理局委员会主席Wimboh Santoso 称，在过去几年中，对养老基金外部环境发生重大变化，影响一般融资条件。其中重要变化是管理固定福利养老金计划的雇主养老基金的转移趋势。

“在最近五年内，许多固定福利养老金计划的雇主养老基金已解散，然后将养老金计划转移他们的员工养老金计划。”

根据监管机构的数据，固定福利养老金计划的雇主养老基金提供者显示下降的趋势。2012年底，仍有201家固定福利养老基金提供者。但2017年，该数量仅169家。

印尼养老基金公司协会（ADPI）执行主任Bambang Sri Muljadi表示，许多养老基金的解散是由创始因素所推动。包括创始人必须拥有的承诺金额，以维持养老基金的融资水平。

在融资的财富低于偿付能力下，创始人必须弥补赤字，包括金额和时间。“因此创始人需要做出巨大贡献。”

该条例是处理这些情况的指南。包括将养老金计划转移到其他养老基金。