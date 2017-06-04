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金融服务管理局评估

金融科技服务是必然性

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK）评估，金融科技（fintech）服务是必然性。因此，金融服务管理局鼓励金融业与技术发展中所出现的行业协同。

金融服务管理局委员会主席Muliaman D Hadad称，目前所有金融业与金融科技行业合作可使两个行业一起增长。此外，该合作将向民众带来更大的利益。

“我国科技型金融服务业已成为必然性，符合信息和通信科技发展。”

他称，金融服务管理局推出印尼金融服务业总体规划（MPSJKI）概念，其中之一，为了向民众带来更多利益，管理金融科技行业可与所有金融业协同。

Muliaman称，为了实现协同效应，则可通过一些努力实施，例如金融科技行业与现有金融机构之间的信息协作，使用多客户数据与已建成的分销渠道。

“金融科技行业功能的利用有望提高银行和金融机构的业务效率。”此外，该合作也可透过对民众成为解决方案的产品合作。

Muliaman冀望，金融科技业者与银行和金融机构需要实施设计过程，使对双方都有利的捆绑产品。微中小型企业核心业务的银行与提供数字化微中小型企业平台的金融科技行业可实施该协同。