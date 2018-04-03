Tuesday, April 3rd, 2018 | Posted by

金融服务管理局记载
今年2月份银行业信贷增长8.22%

【本报雅加达讯】金融服务管理局(OJK)记载，今年2月份银行业信贷增长同比上升8.22% 4662.34兆盾。上述增长比同比上升7.4%20181月份的信贷增长更高。

金融服务管理局银行业监督执行主任赫鲁(Heru Kristiyana)称，上述增长由开始蓬勃发展的国内经济活动所支撑。这是符合佐科威总统的呼吁以便发放更高的贷款。

赫鲁表示，贷款的发放出现在所有的业务范畴商业银行(BUKU)。截至20182月份，第一业务范畴商业银行(BUKI I)的贷款发放同比增长9.22%，和第二业务范畴商业银行的贷款同比增长7.25%．然后第三业务范畴商业银行的贷款同比增长7.46%，和第四业务范畴商业银行同比增长8.9%．日前，他在雅加达金融服务管理局大厦称，“贷款增长由所有的业务范畴商业银行所贡献。

该第一业务范畴商业银行和第二业务范畴商业银行的贷款增长百分比高，但是在数额上比第三业务范畴商业银行第四业务范畴商业银行更小。总的来说，全部业务范畴商业银行都有所增长。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211091

Posted by on Apr 3 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added