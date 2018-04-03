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金融服务管理局记载

今年2月份银行业信贷增长8.22%

【本报雅加达讯】金融服务管理局(OJK)记载，今年2月份银行业信贷增长同比上升8.22% 达4662.34兆盾。上述增长比同比上升7.4%的2018年1月份的信贷增长更高。

金融服务管理局银行业监督执行主任赫鲁(Heru Kristiyana)称，上述增长由开始蓬勃发展的国内经济活动所支撑。这是符合佐科威总统的呼吁以便发放更高的贷款。

赫鲁表示，贷款的发放出现在所有的业务范畴商业银行(BUKU)。截至2018年2月份，第一业务范畴商业银行(BUKI I)的贷款发放同比增长9.22%，和第二业务范畴商业银行的贷款同比增长7.25%．然后第三业务范畴商业银行的贷款同比增长7.46%，和第四业务范畴商业银行同比增长8.9%．日前，他在雅加达金融服务管理局大厦称，“贷款增长由所有的业务范畴商业银行所贡献。

该第一业务范畴商业银行和第二业务范畴商业银行的贷款增长百分比高，但是在数额上比第三业务范畴商业银行第四业务范畴商业银行更小。总的来说，全部业务范畴商业银行都有所增长。”