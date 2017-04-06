Posted by admin

金融服务管理局称

迄今我国银行业绩继续改善

【本报雅加达讯】今年我国银行业绩继续改善。该情况加强银行家和金融服务管理局（OJK）的乐观，今年下半年，发放的贷款将增长两位数。截至今年二月份，发放的贷款增长8.4％，达4333兆1000亿盾。

金融服务管理局银行业监督执行主任Nelson Tampubolon 周三（5/4）在雅加达说：“截至今年2月份信贷的增长尚未达两位数，但比去年2月份更高。我们预计今年下半年可能升至两位数。”

Nelson称，信贷增长是由今年二月份同比增长9.2％的银行业第三方存款者资金（DPK）所支持。预测随着税务特赦资金存入我国银行业的上升，至今年底，第三方存款者资金将继续上升。

Nelson接着说，其它指标显示，我国银行业处于健康状态。这反映在今年2月份资本充足率（capital adequacy

ratio/CAR），达23.18%，高于下限规定的8%。

与此同时，净利息收益率（或净息差）（net interest margin/NIM）为5.28％，为东盟区最高净息差。此外，运营效率比率（Operational Efficiency

Ratio/OER），从去年2月份的83％降至今年二月份的81.61％，这表明我国银行业更有效率管理。

Nelson 补充说，其它指标例如不良贷款（non-performing loan/NPL）毛比率处于3.16％。而贷款与存款比率（loan to deposit ratio/LDR)）占89％。

总体而言，本年度的指标与去年同期相比显示有改善。

此前，金融服务管理局委员会主席Muliaman D Hadad 称，今年首两个月，银行业的利润记录良好。这可从股权资产（return

on asset/ROA）和股本回报率（return on equity /ROE）在2％以上看出。

Muliaman称，今年贷款料将增长9-12％，比去年的7.78％更高。该贷款的预期参考国内生产总值（GDP）增长4.9%至5.6％、通胀率3.25％至5％的假设，印度尼西亚银行（央行/BI）基准利率或7天逆向回购利率(7Days Reverse Repo Rate)在3%至5％的范围与1美元以12500至13700盾汇率。

与此同时，SKHA 学院全球竞争力（SIGC）首席经济学家Eric Sugandi

称，今年利润和信贷的增长可能会比去年更好。因为存款利息趋于下降，盈利的增长受更高净利息收入的影响。