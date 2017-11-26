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金融服务管理局称

临近年底银行业闲置贷款达1400兆盾

【本报雅加达讯】临近2017年底，在银行业还未加以发放的贷款或未拨付贷款余额(undisbursed loan)，别名闲置贷款仍在1000兆盾以上。

金融服务管理局(OJK)称，截至2017年9月份，该闲置贷款为1400兆盾。

金融服务管理局综合监督和安排专员委员会助理Imansyah 解释说，上述未使用贷款数额说明了银行业已经具备了发放融资的能力。

根据金融服务管理局的数据，已经同意的贷款然而还未被借款人撤回的录志上升15.8%，比去年的0.79%显著增长。

日前，Imansyah在雅加达，金融服务管理局大厦的讨论会上称，“我们的未使用贷款是正面的，从承诺中可以看出，意思是准备发放其资金，趋势继续上升。这表示银行已经准备以信贷的形式发放资金。”

若从金融服务管理局的数据来看，自2016年6月份就出现未使用贷款增加，然后于2017年4月份，出现最高的闲置贷款数目达1400兆盾以上。接着于5月份有所下降，进入8月份的闲置贷款录志为1392兆盾，和2017年9月份为1400兆盾。

他说，2017年10月份我国银行业信贷同比增长8.18%，比2017年9月份的7.86%有所提高。“银行业第三方存款者资金(DPK)录志增长11.95%，比2017年9月份期间的11.69%更高。”