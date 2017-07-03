Posted by admin

金融服务管理局

敦促7-Eleven对关闭门店事公开透明化

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK）敦促7-Eleven母公司PT Modern Internasional Tbk(MDRN)提供有关6月底关闭门店的进一步相关信息并对这件事的真相毫不隐瞒。

金融服务管理局资本市场监管执行主任努尔海达（Nurhaida）表示，该公司必须那么做，因为已在印尼证券交易所注册为发行人。

周一，他在雅加达央行大厦说：”按照金融服务管理局的规定，企业必须在作出决策后2天内告知相关商业决策。但因为有开斋节10天假期，因此企业尚未向金融服务管理局告知。而现在既然已宣布关门大吉，因此企业必须立即向公众开诚布公，不隐瞒真相。”

此前在6月23日，MDRN已经宣布将在6月30日关闭门店，那是因为该公司的资源有限，无法支撑门店的运营费用。

亏4479亿盾 欠债1.34兆盾

作为PT Modern Sevel Indonesia (MSI)母公司的PT Modern Internasional Tbk，目前的财务情况仍处于艰难状态，截至2017年第一季度，公司亏4479亿盾,欠债1.34兆盾。

此外，公司总资产也降低20.84%，由1.98兆盾降至1.57兆盾，其中流动资产335.6兆盾非流动资产1.23兆盾。

不仅如此，连公司总值8643.9亿盾的土地与建筑物，以及总值5806亿盾的机械与工具也已被作为向几家银行短期与长期贷款的抵押品，如新加坡渣打银行，商业银行，万自立银行，宝石银行与印尼国家银行。