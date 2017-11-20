Monday, November 20th, 2017 | Posted by

金融服务管理局
指导来自资本市场的基础设施融资

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK指导，在资本市场继续寻求基础设施的融资

金融服务管理局委员会主席魏姆博（Wimboh Santoso）在雅加达说：“银行业不能够融资基础设施的建设。因此，我们会从资本市场交换基础设施建设资金

政府预期，2015-2019年策略计划发展成本达4197兆盾。资本市场有望通过各种现有产品成为另类融资。

今年在资本市场筹集的资金已达220兆盾，而2018年资金筹集的目标是6739400亿盾，包括国家有价证券（SBN）达4145000亿盾与首次公开招股（IPO）、配股、有限参与信托资金（RDPT）、房地产投资资金（DIRE）、企业债券/伊斯兰规则债券（sukuk）达2594400亿

魏姆博还解释金融科技（fintech）的迅速发展，需要适当的条例，例如成立金融科技中心。

截至今年9月份金融科技社交借贷(peer to peer lending(P2P))的发展，债权人总数达63869，比今年初至今增长344.68％。借款人总数为157276，比今年初至今增长208.8％。

而截至今年9月份金融科技的融资总额达16600亿，比今年初至今增长632.58％，2016不良贷款比率0.44％和今年为0.84％。

截至今年9份，包括16本地和8外国的24家社交借贷公司已在金融服务管理局注册并获得许可证。而31家公司正在注册的过程

魏姆博说，为了鼓励国家发展和改善民众福利，基建必须优先考虑，因为这将复苏在基础设施周围的经济

基础设施显然是因为在该地区将推动经济社会有益，特别是如果随后在附近的工业发展，”魏姆博如斯说

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198611

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