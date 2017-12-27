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金融服务管理局开放 国家有价证券投资放松选项

【本报雅加达讯】有关一些非银行金融部门的投资义务条例，金融服务管理局（OJK）已两次提供放松。虽然如此，该条例的实施仍面对阻碍。

之前的放宽有关可在SBN所有权计算中同步的工具扩大。首先是为基础设施需要的国营企业债券。

该条例再次放松，允许计算更多的工具，如资产支持证券（EBA）、有限投资信托基金（RDPT）。只要是用于资助政府基础设施项目。

临近今年年底，一些部门还难以满足。再进行放松的选项可能会发生。

金融服务管理局非银行财务业（IKNB）监督执行主任Riswinandi Idris称，放松该条例的选项可以给予。“只要，业者应该清楚地表明与该放松有关的行动计划。

Riswinandi评估，由于市场供应不足，一些公司难以满足该条例。而其他一些业者已满足该条例。

众所周知，保险业和养老基金行业的一些行业，在今年年底之前，也有逐步分配投资在政府债券的条例。

例如，人寿保险业和雇主养老基金行业必须投入该工具的资金份额至少30％。而损失保险行业与再保险业的最低限额为20％。

但是，根据金融服务管理局拥有的数据，截至今年10月份，寿险业投入国家有价证券的投资基金份额仅占13.75％。而一般保险业的份额占12.6％。

运行确定福利计划的雇主退休基金业，投资份额占25.5％。然后，在定额供款计划的雇主养老基金行业，份额为22.4％。

印度尼西亚一般保险协会（AAUI）执行主任Ahmad Dalimunthe坦承，一般保险行业的一部分仍在履行该条例仍然遇到障碍。主因是国家有价证券的供应有限。

同时，一般保险业务也必须考虑回报率的潜力，协助履行对客户的义务。“如果从国家有价证券的安全方面来说是安全的，但肯定的是业者也寻求更好的回报率。”

人寿保险业界也感受到了困境。印尼人寿保险公司协会（AAJI）主席Hendrisman Rahim说，由于供应有限，这种工具在二级市场上的寻求有限。而在该市场上，价格肯定很高，而收益率则相反。