Posted by admin

金融服务管理局取消

对冲交易10%保证金

【本报雅加达讯】金融服务管理局（OJK）已正式取消对冲交易的10％保证金。因此，银行进行对冲交易的的成本更便宜，尤其是在汇率波动时需要的时候。

印尼中央银行（央行/BI）货币管理部主任Nanang Hendarsah周二（24/7）在新闻发布会上说：“希望对冲交易的成本会更低。”

随着对冲交易成本越来越低，则将改善风险管理，特别是当盾币汇率疲软趋势时。

去年，央行已推出成本较低的对冲产品，其名称为看涨期权价差(call spread)。迄今央行对冲产品交易量达5亿美元，高于去年的1亿美元。

Nanang说，一些大型国营企业（BUMN）已使用该看涨期权价差产品。

当然，挑战是公司如何意识到汇率风险，并可以根据需要进行对冲交易。

央行记载，目前有11家银行进行看涨期权价差，并可根据公司的需求提供对冲设施。

Nanang称，随着盾币走软，对即期收益率(spotrate)& 远期收益率(forwardrate) 基本银行对冲产品的需求上升。“只要盾币呈弱，普通期权(Plainvanilla)对冲产品的需求增加。”

国信国际银行（PT Bank Mayapada International Tbk，股代号MAYA)董事总经理Haryono Tjahjarijadi称，央行所做的工作与对冲有关已正确。

“因此，大型国内银行在处理对冲业务方面，可与区域银行更具竞争力。”

银行业观察家Paul Sutaryono表示，对冲交易是降低货币汇率波动潜在风险的一种方法。“当盾币减弱时，对冲将会越来越多。”

Paul预计，2018年下半年，对冲交易将下降，因为央行已重新启动9个月期限和12个月期限的印尼央行有价证券（SBI）。希望这会吸收银行的过剩流动性。