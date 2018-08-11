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金融市场依然具有吸引力

外资流入国家证券达18.5兆盾

【本报雅加达讯】从2018年7月2日至2018年8月9日，或在印度尼西亚银行(央行/BI)调升基准利率至5.25%后，被国家有价证券(SBN)吸收的外国资本为18.5兆盾。

央行货币管理部主任Nanang Hendarsah 日前在雅加达称，在这全球金融市场不确定性风险增加之际，上述进入的投资组合表明我国金融市场的利率依然具有吸引力，来吸收外资。

我国金融工具收益率(yield)与其他国家之间的差距也在缩小。10年期 FR 64 的国家有价证券收益率为7.7%，或与10年期美国国库债券，美国政府债券收益率相差470个基点。

他说，“国家有价证券收益率与6.2%的稳含掉期利率(implied swap rate)之间的差异亦成为150个基点。”

稳含掉期利率是1个月期的外币兑换利率。目前其利率是4%再加上约2%的1个月期的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)。

稳含掉期利率可以解释为投资者获得盾币资产的资金成本。投资者也看到了国家有价证券收益率与通胀改善之间的差异。

至2018年7月份的通胀率同比为3.18%，表示我国实际的收益率(real yield)在4.6%。

该进入的外国投资组合亦使盾币在最近的时间内继续呈强趋势。在周四闭市时1美元兑14405盾，虽然在未闭市前，盾币曾一度呈强至1美元兑14390盾。

本周四，银行和企业购买外汇，阻碍了外资进入的影响。