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重新谈判应带来更大效益

丝莉财长向自由港发出最后通牒

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)提醒印尼自由港公司(PT Freeport Indonesia)，与政府进行的重新谈判应该带来更大的国家收入。

她说，该重新谈判任务载入有关矿物和煤炭的2009年第4号法律第169条款中。

日前，当她前往Tempo办公处访问时称，“我不管无论用什么名词。基本上进入国库的应该比以前的更多。这是政府的立场，且正在制订中。”

政府与自由港的重新谈判自5月份开始进行。当时由能源与矿物资源部部所领导的谈判小组同意四个要点，即在工作合同(kontrak karya)期满后继续运作，有义务兴建冶炼厂，脱售股权，以及长期投资的稳定性。此外自由港亦须由工作合同转移成为特殊的采矿许可证(IUPK)。

丝莉.慕利亚妮说，撤资谈判仅围绕在有关脱售股权方案而已。也就是有关其数目，即51%，成为自由港的义务，就有如在工作合同中所载明的。

而目前上述美国采矿企业仅愿意脱售30%的股权。自由港公司认为，股权脱售义务已减少，因他们已开始把资本投入地下矿场。