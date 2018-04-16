Monday, April 16th, 2018 | Posted by

逾300商贩振兴2018塞尔邦美食节

图为两位厨师正在XploRasa美食节烤鱿鱼。

图为两位厨师正在XploRasa美食节烤鱿鱼。

 

【本报讯】Summarecon塞尔邦购物商场(Summarecon Mal Serpong)举办今年美食节以“XploRasa”为主题，从412日至513日展出雅加达与周遭地区市民最喜爱的多样多样美食，即街边、甜点和点心。超过300商贩参与这次美食节。

Summarecon塞尔邦购物商场的中心主任威利．艾芬迪(Willy Effendy)称，通过XploRasa美食节，Summarecon塞尔邦购物商场参加支持美食行业的微中小型企业(UMKM)业务的创造力，一并邀请民众更加认识和支持我国美食创新。

若此前塞尔邦美食节推介群岛保存我国文化，目前XploRasa展出更现代的概念，这次以“Jaman Now”最受欢迎的美食节为主题。

塞尔邦美食节推出的一系列的正宗特色的美食，例如Seblak Wae AtuhBuckmeeHoghockNasi JejerukSang PisangAvocado LoversKastera by Luna MayaMartabucks by Luna UyaNasi Goreng Gila Gondrong ObamaRopang Plus PlusRoti Bakan NougatTeh Tarik Uncle GShlurpdrikLegato GelatoKedai Kopi Kulo，至Es Pisang Ungu

XploRasa美食节也与Danamon银行进行合作。据Danamon银行金融机构与交易主任Yen Yen Setiawan称，金融银行支持以各种方式推广美食节。

Summarecon塞尔邦购物商场也邀请著名歌星，其中是文莱歌星JAZ、我国歌星Saykoji，以及Midnight Quickie乐队助兴

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212214

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