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连锁零售业巨头

MAP不畏惧与在线网购电商竞争

本报雅加达讯】一年一度的圣诞节和新年佳节都成为零售公司本月获得更多销售额的季节。但在过去几年在线零售商别名电子商务业者也利用本月的优势，即每12月12日举办‘全国在线购物日’（Harbolnas）。

然而，我国连锁零售店Mitra Adiperkasa公司（股代号MAPI）作为印尼最大的离线零售商巨头之一，承认不担忧电商业务的激烈竞争。该公司深信，很多实离线体商店的特点是电子商务不具备的优势。

周一（11/12)，Mitra Adiperkasa公司企业秘书Fetty Kwartati说：“是商店物理本身。因为有一些东西，是消费者需要亲身接触，或购买之前需要看看或试试穿上才决定购买。”

此外，为了吸引买者，本月该公司也实施一些营销策略。如折扣、购买的好处、抽奖活动和增加食品饮料产品的购买。

“我们作为离线零售商拥有今年年底促销的营销策略。这一举措仍然是客户的目标。”

Fetty补充说，通常在第四季度贡献该公司销售额一年度约为30％。该份额使该公司在第四季度的销售额，比其它季度是最大的。

该公司拟定指标，今年销售额有望达16兆700万盾，比去年同期的14兆1000亿盾增长14％。

Mitra Adiperkasa公司就是一个零售公司，拥有几个著名品牌，如崇光（Sogo）、西武（Seibu）、Galeries Lafayette、Planet Sports、Sports Station、The Athletes Foot、 Kids Station 等几个品牌。