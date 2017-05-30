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进口镀层钢板充斥国内市场

销售量占62%市场份额

【本报雅加达讯】预计今年国内市场的镀层钢板（baja lapis）销售比去年提高5%至7%，成为130万吨。其中62%是进口货，而国产镀层钢板仅38%或者86万吨。

进口钢板充斥国内市场，因其价格远比国产镀层钢板低廉，除此之外，因生产能力有限，国产镀层钢板生产商不能供应国内所有的需求。

日前，印尼锌铝钢铁工业协会（Izasi）主席西门.林俄（Simon Linge）称，属于中介钢铁工业之类的镀层钢铁工业潜力很大。最近几年持续增长，预测将持续增长直至年底。因此，镀层钢铁工业产能使用率非常高，大约80%，远远高于一般钢铁工业仅大约50%。

“鉴于市场需求不断增长，我们准备增加投资，但需要各方的承诺，不论是供应商、政府和社会大众的支持使全国钢铁工业增长和具竞争力，俾能与进口产品竞争，目前，我们正面对扩展业务的障碍。”

主要障碍除了是条规（regulasi）之外，还有原料供应缺乏，即热轧钢卷（HRC）和冷轧钢卷（CRC）。至今，工业界还未分享到我国主要的上游钢铁生产商，克拉卡陶钢铁（Krakatau Steel）公司扩展业务的成果。

目前，克拉卡陶钢铁公司供应中介钢铁工业需求的70%，希望克拉卡陶钢铁公司能尽快补充中介钢铁工业原料缺乏问题，中介钢铁工业也要求政府保护措施和统一关税，因该工业领域易受价格更低廉的进口钢铁产品冲击。

西门认为，这一向以来，政府才注重保护上游钢铁工业和不关心中介钢铁工业，事实上，克拉卡陶钢铁公司不仅代表上游钢铁工业，也代表中介钢铁工业和下游钢铁工业。他希望政府能看好全国中介钢铁工业和下游钢铁工业的庞大潜力。

他认为，因国产镀层钢铁供应缺乏，下游钢铁工业更选择以更低廉12%的价格直接进口中介钢铁产品。除了中国之外，充斥国内市场的进口镀层钢铁产品也来自越南，该国家年产能力500万吨的镀层钢铁产品，而当地需求仅250万吨，意思是说，越南把镀层钢铁产品的一半向国外出口包括我国在内。

他强调说，其它的障碍是物流和能源价格昂贵，目前，镀层钢铁工业仍须以每百万立方英国热量单位（MMBTU）9.2美元价格购买煤气。只有上游钢铁工业才能获得折扣，即6美元MMBTU。

物流费用偏高也成为该领域的障碍，比喻；雅加达运往锡江（Makassar）的物流运输费比从泰国运往雅加达更贵。