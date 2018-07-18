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进口钢铁充斥市场 钢铁业产能利用率仅50%

【本报雅加达讯】今年上半年，钢铁进口比去年同期的35.25亿美元飚升32.6%成为46.77亿美元，或占非油气总进口的6.24%，而令国内钢铁工业感到忧心。钢铁大量进口已削减产能利用率（utilisasi）仅达到50%，比定下的70%至80%指标更低。

今年6月的进口额3.938亿美元，实比5月的9.202亿美元降低57.2%。但那是因为开斋戒（Lebaran）11天假期，导致国内物流和工业减少活动，包括进出口活动。意思是说一旦工业恢复正常活动，进口额能再提高。

印尼钢铁业协会（IISIA）执行经理希达悦.特里斯普特洛（Hidayat Triseputro）对记者称，“因此，如果上个月的进口显著降低是很正常的，我们正与工业部一起，通过数据库准备技术控制机制，详情还在研究中，请耐心等待。”

他希望，能即刻完成该数据库，尤其是目前，中下游钢铁工业产能利用率非常低，为此，需要机制，俾能压低钢铁工业感受的不公平贸易。

希达悦声称，虽然目前钢铁工业承受压力，还未有工厂停产，他希望，该情形能坚持直至今年底。

此前，印尼钢铁业协会鉴定，25%至30%输入钢铁是一部分不公平贸易，滥用统一系统编号（HS），该行为已导致我国钢铁生产商难以在国内市场竞争。

印尼钢铁业协会主席玛斯.威科蓝多洛.罗斯.斯迪亚迪（Mas Wigrantoro Roes Setiyadi）称，自从中国减少产量和出口，只有我国进口持续提高。根据协会观察，大量进口并不是为需求而来，而是滥用统一系统编号。

他声称，全国每年合金钢（baja paduan）需求大约是130万吨至140万吨，占总需求的10%，而合金钢进口量达到国内总需求的40%。事实上，普通合金钢需求规格非常严格，只有硼钢（boron）和铬钢（krom）。“如果需求仅10%，但进口却达40%，等于说剩余的是转移其他用途的。必须有数据，才能从开始审查，如果那是确实供国内需求，不只是硼钢和铬钢，确定有其它的。”

玛斯.威科蓝多洛强调说，国内钢铁工业仅支配45%至50%的市场，余下是进口。“因为不公平贸易的伎俩，使该市场占有率不能提高。”